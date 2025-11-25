Школьники из Королева совершили путешествие в город-герой Волгоград

С 21 по 23 ноября учащиеся 6, 10 и 11 классов первой школы наукограда Королева отправились в незабвенное путешествие в Волгоград — город, чье имя навечно вписано в историю нашей страны. В ходе поездки ученики погрузились в атмосферу прошлого и ощутили дух подвига советских солдат, сражавшихся в этой стратегически важной битве Во время Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В первый день летописи их путешествия школьники посетили знаковое место — Мамаев Курган, где увидели величественную скульптуру «Родина-мать зовет!». Учащиеся также побывали в музей-панораме «Сталинградская битва», где узнали о героических страницах истории, а также посетили Дом Павлова и руины мельницы Грудинина — исторические объекты, ставшие символами стойкости и мужества.

Во второй день ребята отправились на площадь Павших Борцов, где находится Вечный огонь, а также Могила трех героев и знаменитый Сталинградский тополь, ставший символом несгибаемости, переживший ужасы войны.

Завершил их насыщенную поездку третий день, посвященный прогулке по центральной набережной Волгограда, посещению одного из лучших планетариев мира, Волго-Донского судоходного канала и музея-заповедника «Старая Сарепта», представляющего собой уникальный исторический район XVIII века.

Волгоград напомнил школьникам о важности сохранения своей истории и уважения к подвигам тех, кто подарил нам мир. Ученики отметили, что эта поездка оставила глубокий след в их сердцах и помогла осознать значимость сохранения исторической памяти и гордость за своих предков, которые совершили великий подвиг.

