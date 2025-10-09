Школьники Химок передали более 70 кг гумпомощи приютам для животных

Ко Всемирному дню защиты животных в школе № 8 имени В. И. Матвеева в Химках провели акцию. Педагоги, ученики и их родители собрали более 70 кг гуманитарной помощи для хвостатых подопечных, проживающих в местных приютах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Посылки с кормами, лекарствами и средствами для ухода за животными ребята уже отвезли в собачий приют «Большой Машкинский» и кошачий приют «Котик».

«Наши ученики — удивительные, отзывчивые ребята с большим сердцем. Они с энтузиазмом включились в сбор помощи, а потом сами отвезли все необходимое в приюты. Такие акции помогают детям понять, как важна забота и участие, даже в самых простых поступках», — рассказала директор школы № 8 имени Матвеева, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Особое внимание в школе уделяют духовно-нравственному воспитанию учеников. Поэтому подобные инициативы здесь стали доброй традицией. В школе уже три года подряд под руководством советника директора по воспитанию Ксении Кокшаровой проводят такие акции по сбору гуманитарной помощи для животных.

«Мы видим, как ребята растут, становятся более ответственными и неравнодушными. Этот опыт вдохновил нас создать постоянный волонтерский отряд, чтобы школьники могли регулярно посещать приюты, помогать с выгулом собак и передавать гуманитарную помощь», — рассказала Ксения Кокшарова.

Депутат Юлия Ишкова подчеркнула, что такие инициативы становятся важной частью воспитательной работы в подмосковных школах. Они помогают детям почувствовать, что добрые дела начинаются с малого — с желания помочь тем, кто нуждается в заботе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.