Школьникам Подольска рассказали о полезных привычках и научили считать калории

В Доме культуры ЗиО Подольска прошла спортивная викторина, в которой приняли участие более 60 учеников начальных классов из школы № 14. Ребятам рассказали о здоровом образе жизни, познакомили с технологиями, помогающими следить за здоровьем и научили считать калории с помощью современных гаджетов и программ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы показали детям приложение от Роспотребнадзора, с помощью которого они смогут считать калории, составлять рацион и оздоравливаться. Это очень полезный инструмент, который поможет им с раннего возраста формировать правильные пищевые привычки и заботиться о своем здоровье самостоятельно», — сказал режиссер Дома культуры ЗиО Евгений Первушкин.

Многие ребята сразу на месте проверили, как работает приложение, и составили свой первый рацион питания.

Помимо интеллектуальной разминки, для школьников подготовили и спортивную программу с эстафетами. В завершении мероприятия сделали общее фото участников.

Проект «Здоровье для каждого», ориентированный на раннее выявление заболеваний и формирование культуры правильного питания, действует в России с 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.