Школьникам Химок провели экскурсию в городском водоканале

Для учеников школы № 14 в Химках провели экскурсию в Химкинский водоканал. Ребята узнали все тонкости работы предприятия, которое обеспечивает город водой.

«Вода — один из главных ресурсов в жизни человека. Было интересно узнать, через какие этапы она проходит перед тем, как оказаться в наших квартирах», — поделился ученик школы № 14 Богдан Шестеров.

В апреле этого года Химкинский водоканал отметил свое 60-летие. Ребятам рассказали историю предприятия, познакомили с работой диспетчеров и других специалистов. В режиме реального времени школьники смогли увидеть, как проходит процесс очистки воды и контролируется качество ее подачи.

«Такие встречи очень полезны для молодежи. Они позволяют погрузиться в работу городских предприятий, познакомиться с людьми разных профессий и узнать, какую важную функцию коммунальные службы несут для всего округа», — отметила депутат фракции «Единая Россия» Юлия Мамай.

Посещение предприятий помогает школьникам узнать о ключевых аспектах функционирования городской среды. Главная цель — профессиональная ориентация и расширение кругозора подростков.

Экскурсии по таким объектам проходят во всех городах региона при содействии министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и местных администраций.

Мероприятия для юных жителей запланированы и в других организациях города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.