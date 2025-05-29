Школьник из Чехова победил в конкурсе музеев

Ученик чеховской школы № 8 имени Героя Советского Союза А. И. Маркова Елизар Поляков стал победителем проекта «Говорит и показывает школьный музей 2025», сообщили в пресс-службе округа.

Юноша рассказал об экспозиции школьного музея, приуроченной к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Патриотическая выставка состоит из четырёх разделов. Первый повествует о медсёстрах, которые оказывали помощь раненым бойцам и работали в госпиталях. Второй посвящен Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны, лётчику-истребителю Алексею Маркову, чьё имя носит школа № 8. За время войны он совершил 255 боевых вылетов на истребителе.

Елизар также подчеркнул, что в музее собрана информация о героях Лопасненского края, которые сражались в годы войны. На стендах представлены фотографии фронтовиков, их боевые награды, письма, документы и личные вещи.

Последний раздел посвящен воину-интернационалисту Алексею Кузнецову. Герой отдал свою жизнь, выполняя воинский долг в Афганистане. Алексей Кузнецов посмертно награждён Орденом Красной Звезды.

По результатам жюри Елизар Поляков занял первое место за лучшую виртуальную экскурсию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе становится больше школьников.

«Мы проделали большую работу по удобству записи детей в школу. Вместе с тем мы видим рост контингента, особенно на прилегающих к Москве территориях», — сказал Воробьев.

