сегодня в 16:02

Школа № 10 в Дубне получила новое оборудование для авиаклассов

В Дубне рамках проекта по организации инженерных классов в школе № 10 получено новое оборудование. Первая поставка — 5 станков — фрезерные, дерево- и металлообрабатывающие — ожидают установки и наладки. Также прибыли 3D-принтеры, ноутбуки, интерактивные панели, серьезно пополнен парк квадрокоптеров и конструкторов для их сборки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Возможности инженерного класса, который оснащен самым современным оборудованием, ученики продемонстрировали гостям, приглашенным на празднование юбилея. На днях школа № 10 отметила 60-летие со дня основания.

«Шесть десятилетий — это целая эпоха, наполненная знаниями, открытиями и яркими победами. За эти годы школа стала центром знаний, культуры и воспитания. Важно, что школа движется вперед: ремонтируются классы, укрепляется материально-техническая база, внедряются новые технологии», — отметил глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

С 2022 года школа является участником федерального проекта «Инженерные классы. Авиастроение», открыты инженерные классы, с 2024 года принимает участие в федеральном проекте «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиасистемы».

Старшеклассники изучают основы управления и применения беспилотных летательных аппаратов, алгоритмы противодействия им. В 2025 году вступила в федеральный проект «Код будущего. Искусственный интеллект».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.