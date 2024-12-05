«Шесть кошек и кот»: Шнуров рассказал, как спасается от одиночества после развода

Известный рок-музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что после развода с четвертой женой спасается от одиночества с помощью семи кошек, сообщает «7 Дней» .

Рокер и 33-летняя дочь уральского миллиардера Ольга Абрамова были женаты на протяжении 5 лет. В 2021 году у пары родился сын, а через год — еще один ребенок, пол которого до сих пор неизвестен. В октябре по инициативе Абрамовой супруги развелись. При этом о причинах развода пара решила умолчать.

Чтобы преодолеть чувство одиночества, 51-летний артист находит поддержку не только в музыке и работе, но и в своих домашних любимцах.

«Шесть кошек и один кот. Я недавно его завел и сейчас занимаюсь его воспитанием <…> Кошки — это еще и куча денег. Они абы что не едят, питание для них стоит дорого, а их туалет еще дороже. Вот и приходится выпускать альбомы», — рассказал Шнуров.

Также музыкант признался, что совсем не поет дома, так как помимо котов в его квартире живет щегол по имени Виктор, который «поет классно, лучше всех!».

Ранее эстрадный певец Лев Лещенко назвал причину развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова спустя 18 лет брака.