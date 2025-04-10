«Шансов ноль»: нарколог считает, что Ефремову нужно пройти реабилитацию

Актер Михаил Ефремов, который провел в колонии 4,5 года за пьяное ДТП, в среду вышел на свободу по УДО. Актер на суде пообещал, что больше не будет пить и не сядет за руль. Однако психиатр-нарколог Василий Шуров считает, что артист не сможет самостоятельно справиться с зависимостью, для этого ему нужно пройти курс реабилитации, иначе он сорвется, сообщает Общественное Телевидение России .

По словам врача, у Ефремова тяжелая степень алкоголизма, при которой повреждается мозг. Кроме того, в богемной среде постоянно употребляют алкоголь, поэтому устоять Ефремов не сможет, уверен специалист.

«Поэтому шансов, что Ефремов не будет пить, в таком случае — ноль. Если он совсем идиот, то начнет употреблять уже на следующий день после выхода. Если он понимает степень ответственности, то какое-то время продержится», — считает Шуров.

Он отметил, что в тюрьме невозможно вылечиться от алкоголизма. Также у зависимых присутствует самообман, якобы они смогут не пить.

По мнению нарколога, актеру необходимо на год лечь в реабилитационный центр, чтобы избавиться от зависимости и «восстановить навыки трезвости».

После освобождения Ефремов сказал журналистам, что чувствует себя «не очень» и никаких планов у него пока нет.

Журналист, блогер и телеведущая Ксения Собчак поздравила коллег с «Днем Ефремова» и отметила, что актер искупил вину.

При этом ранее сообщалось, что уже в мае у Ефремова начнутся съемки, а гонорар за съемочный день составит 2,5 миллиона рублей.