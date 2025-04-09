«Миша искупил вину»: Собчак поздравила журналистов с «Днем Ефремова»

Журналист, блогер и телеведущая Ксения Собчак обратилась к своим коллегам и поздравила их с «Днем Ефремова». 9 апреля актер Михаил Ефремов вышел из колонии по УДО.

Собчак опубликовала скрин с последними новостями прессы. Все они посвящены этому событию — освобождению известного артиста.

«И вас с Днем Ефремова, коллеги», — написала журналист в Telegram-канале.

Она добавила, что рада этой новости. Собчак напомнила, что у Ефремова серьезные проблемы со здоровьем.

«Миша искупил свою вину», — добавила блогер.

Актер отбывал наказание в колонии за пьяное ДТП в 2020 году, в результате которого погиб человек. После выхода из тюрьмы он намерен сразу отправиться на медицинское обследование.

При этом журналисты столпились в подъезде Ефремова в ожидании его приезда. Нескольких представителей СМИ дочь актера выпроводила на улицу. Супруга Ефремова может нанять охрану, чтобы помочь мужу отбиваться от журналистов.