В доме Михаила Ефремова планируют нанять охрану, чтобы отбиваться от журналистов

Супруга Ефремова планирует нанять ЧОПовцев для защиты от журналистов и блогеров

Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, будет освобожден по УДО из колонии № 4 Белгородской области уже в среду, 9 апреля. На Плотниковом переулке его ожидают жена и дочь, однако, помимо близких, артиста, вероятно, встретят и жаждущие сенсационных новостей. Семья актера стремится максимально оградить Ефремова от возможного давления со стороны прессы и блогеров, сообщает сайт MK.Ru .

Жена Ефремова рассматривает вариант привлечения сотрудников частного охранного предприятия для защиты личного пространства Михаила Олеговича от наиболее назойливых представителей СМИ. Кроме того, в квартире проводится ремонт с целью улучшения шумоизоляции.

Местные жители вспоминают, что после трагедии с участием Ефремова территория вокруг его дома превратилась в хаотичное место. Искатели эксклюзивных материалов мешали проходу, подолгу дежуря под окнами квартиры, где актер находился под домашним арестом.

Соседи опасаются повторения подобной ситуации и с тревогой ожидают новый медийный всплеск, который может нарушить их привычный образ жизни.