Шансонье Барецкий ответил, кто «заказал» Лермонтова в 1841 году

Шансонье и шоумен Стас Барецкий считает, что русского поэта и прозаика Михаила Лермонтова убили по заказу «английской разведки». Певец напомнил, что русский поэт воевал на Кавказе, а Запад «всегда пытался использовать Кавказ, чтобы навредить России», сообщает Life.ru .

Барецкий считает, что, «скорее всего», Лермонтов погиб в 26 лет из-за своих патриотических взглядов.

«В тот период Россия стояла на переломе, и Запад постоянно вставлял нам палки в колеса <…> Его смерть — не дуэль, это была работа английской разведки. Они видели в нем опасность», — полагает шансонье.

Стас Барецкий добавил, что Михаил Лермонтов ввел в моду любовь к родной стране. Это не нравилось врагам России, которые убили поэта в 1841 году, считает шоумен.

По официальной версии, Михаил Лермонтов погиб на дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым в июле 1841 года. Дуэлянты стрелялись у подножия горы Машук в Пятигорске.

Ранее Народный артист РФ и депутат Госдумы Николай Бурляев попросил Следственный комитет расследовать гибель Михаила Лермонтова. По словам парламентария, русский поэт погиб от пули, попавшей в тело по необычной для ровной поверхности траектории — снизу вверх, под углом почти в 40 градусов.