сегодня в 11:19

SHAMAN дал еще один концерт в зоне спецоперации

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, вновь приехал в зону СВО, чтобы поддержать бойцов и мирных жителей, сообщает РЕН ТВ .

Певец выступил для сотрудников Запорожской АЭС, а также устроил жителям Токмака благотворительный сольный концерт.

Зрители полностью забили зал перед выступлением. Знакомые хиты они подпевали с первых слов, а песню «Моя Россия» артист исполнил два раза.

SHAMAN проводит серию бесплатных концертов для жителей и военных в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне.

Ранее певец предсказал победу России в ходе митинга. Он отметил, что даст концерт под названием «Победа» 22 августа на Красной площади. Певец считает, что это изменит ход истории.