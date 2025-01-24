Сеть «Мегафона» заработала штатно

«Мегафон» заявил об устранении неполадок после сбоя в России

«Мегафон» устранил неполадки после сбоя и работает штатно. Проблемы, с которыми могут столкнуться пользователи при попытке перейти на иностранные интернет-ресурсы, не зависят от компании, сообщили РИАМО в пресс-службе российского оператора.

24 января пользователи жаловались на сбой в работе ряда российских операторов, в том числе Tele2 и Yota. О проблемах с доступом сообщали жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Свердловской, Иркутской, Вологодской, Ленинградской областей и других регионов, свидетельствовали данные Downdetector.

Пользователи также заявляли о неполадках в работе Telegram.

14 января в работе Рунета произошел масштабный сбой. Пользователи из разных российских субъектов жаловались на неполадки в работе Сети и невозможность посетить сайты и игровые сервисы.