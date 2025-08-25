Серпуховские журналисты стали лучшими в освещении темы спорта

Мероприятие прошло при поддержке Министерства спорта Московской области, Московской областной Думы и лично председателя Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линары Самединовой.

Журналисты, корреспонденты, операторы и монтажеры — все, кто ежедневно делают новости, пишут статьи и снимают сюжеты, в этот день состязались в силе, меткости и ловкости. В программу соревнований вошли шесть видов испытаний: перетягивание каната, эстафета, дартс, баскетPRO, стрельба в тире и сборка-разборка автомата Калашникова.

Честь Серпухова на соревнованиях защищала команда «Дети Храброго» МАУ «Серпуховское информационное агентство». В команде были не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола, которые ни в чем не уступали своим коллегам. Так, главный редактор еженедельника «МК в Серпухове» Оксана Потапова смогла провести сборку-разборку автомата всего за 49 секунд, чем удивила не только сокомандников, но и судей.

Наши спортсмены проявили настоящий спортивный характер и по итогам напряжённой борьбы заняли сразу два призовых места: 2 место в дартсе и 2 место в баскетPRO. По итогам общего зачёта команда Серпухова завоевала пятое место среди 13 команд.

В рамках Журналиады состоялось подведение итогов творческого конкурса «Спортивное Подмосковье» среди журналистов, пишущих на тему спорта и здорового образа жизни. Кроме спортивных кубков, серпуховичи увезли домой целую россыпь профессиональных наград:

I место в номинации «Лучший репортаж» среди телевизионных компаний завоевала директор МАУ «Серпуховское информационное агентство» Мария Панкратьева.

III место в этой же номинации — у главного редактора телеканала ОТВ-Серпухов Олеси Акинфеевой.

I место в номинации «Лучший репортаж» среди печатных СМИ заняла корреспондент «МК в Серпухове» Карина Становова.

II место в номинации «Лучший аналитический материал» (печатные СМИ) жюри присудило главному редактору еженедельника «МК в Серпухове» Оксане Потаповой.

Специальные награды за лучшее освещение военно-патриотической тематики от межрегиональной общественной организации «Суворовское Братство» были вручены Марии Панкратьевой и Оксане Потаповой. Ценно, что серпуховские журналисты были единственными, кто был удостоен таких наград.

Кроме того, спецпризом в номинации «Лучший сайт, блог, паблик» жюри конкурса отметило блог о детском футболе тренера серпуховской футбольной школы «Ястребы» Егора Калуги. Примечательно, что на конкурс его номинировали родители воспитанников — победа в нем для тренера стала двойным сюрпризом.

Подводя итоги конкурса, председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова отметила, что серпуховичи своим профессионализмом задали высокую планку, на которую стоит равняться всем средствам массовой информации Подмосковья.

