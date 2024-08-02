Семья осужденного в РФ американца Фогела обвинила США в двойных стандартах

Вашингтон не включил в список на обмен экс-сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогела, осужденного в России за контрабанду наркотиков. Таким образом, американская администрация продемонстрировала двойные стандарты, несправедливость и безразличие, сообщает ТАСС .

«Непостижимо, что правительство США, которое добилось освобождения других американцев и даже иностранных граждан, которые были задержаны гораздо позже Марка, отказалось сделать то же самое для Марка Фогела», — говорится в заявлении семьи осужденного.

Они подчеркнули, действия Вашингтона являются вопиющей несправедливостью и безразличием, которые недопустимы. За Фогела борется 95-летняя мать и члены семьи, так как американец не имеет денег, славы и могущественных покровителей.

Однако эта борьба сопровождается не поддержкой и пониманием, а сопротивлением и двойными стандартами действующей американской власти, заключили члены семьи осужденного гражданина США.

Марка Фогела задержали в августе 2021 года в аэропорту Шереметьево по прибытии в Москву из Нью-Йорка. В багаже у американца обнаружили марихуану и гашишное масло. Суд приговорил гражданина США к 14 годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков.