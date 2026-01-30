Семьи участников СВО из Егорьевска приняли участие в фотопроекте фонда «Благо Дари Миру»

Благотворительный фонд «Благо Дари Миру» пригласил семьи участников специальной военной операции из Егорьевска на уникальную фотосессию. В мероприятии приняли участие более 20 семей с детьми, чьи отцы и мужья сейчас находятся в зоне проведения СВО.

Президент фонда Марина Волкова отметила, что проект помогает взрослым вспомнить мечты детства и раскрыть внутренние ресурсы через перевоплощение в сказочных персонажей. Участникам предложили примерить образы героев книг о Гарри Поттере и персонажей русских сказок. По словам специалистов, подобные творческие встречи способствуют психологической поддержке, укрепляют уверенность и позволяют семьям отдохнуть в необычной атмосфере.

В течение дня семьи участвовали в фотосессии, общались за чаем, а дети занимались творчеством. Проект «Сказка в каждом из нас» существует уже 10 лет и изначально был направлен на социально-психологическую адаптацию людей с ограниченными возможностями здоровья. В нем также участвуют воспитанники творческой мастерской «Метаморфозы» автономного некоммерческого общества «Геометрия сердец». Некоторые из них впоследствии стали волонтерами фонда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержку, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.