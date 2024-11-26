Семенихин Владимир Анатольевич (Vladimir Semenikhin) — основатель одной из ведущих девелоперских компаний Московского региона, которая специализируется на возведении преимущественно премиальной недвижимости. Бизнесмен придерживается стратегии качественного превосходства над количественными показателями. За пределами строительной индустрии Семенихин Владимир развивает фонд культуры и является коллекционером предметов искусства.

Содержание

Детство, образование

Владимир Анатольевич Семенихин. Карьера в строительной сфере

Социальные приоритеты «Стройтэкса»

Владимир Семенихин. Начало пути коллекционера

Создание фонда культуры

Семенихин Владимир. Взгляды ценителя

Детство, образование

Семенихин Владимир Анатольевич родился в 1967-м. Происходит из семьи научных работников. Отец был эпидемиологом, исследовавшим смертельно опасные инфекционные заболевания у животных, например сибирскую язву. Мать Владимира Семенихина трудилась микробиологом.

В начале 1970-х его семья переехала в Покров. Однако Семенихин Владимир Анатольевич пошел в первый класс в Браззавиле (столица Республики Конго), где жил вместе с родителями до 1976 года. При этом начальную школу — как и весь курс среднего полного образования — завершил уже во Владимирской области. Следующим жизненным этапом стала учеба в Московском инженерно-строительном институте. Здесь Семенихин Владимир прошел программу подготовки специалистов в области проектирования, изготовления и эксплуатации технологического оборудования.

Дипломированным инженером-механиком стал в 1991-м. Выпустившись из вуза, Владимир Семенихин начал работать по выбранной профессии.

В начале 2000-х исследовал практику менеджмента на российских предприятиях. Разработанные практические рекомендации по улучшению управленческих механизмов Владимир Анатольевич Семенихин изложил в диссертации, успешно защитив которую получил степень кандидата экономических наук.

Владимир Анатольевич Семенихин. Карьера в строительной сфере

Фото - © Владимир Семенихин развивает фонд культуры

1991 год стал отправной точкой в строительной карьере Владимира Семенихина. Тогда он вместе с братом взялся за первый проект — многоэтажку в Мытищах. Она была построена по стандартному советскому проекту и имела особое значение для предпринимателя. Одну из квартир в этом доме Семенихин Владимир оставил себе как напоминание о первых шагах в бизнесе. Полученную от возведения первого объекта прибыль братья сразу же направили на строительство следующего, заложив основу для будущего расширения бизнеса.

В 1995-м Владимир Анатольевич Семенихин учредил компанию «Стройтэкс», которую сегодня развивает в качестве председателя совета директоров. Предприниматель осуществляет стратегическое управление девелопером. Семенихин Владимир анализирует текущие тренды строительного рынка, прогнозирует перспективы отрасли. Также модернизирует бизнес-процессы, активно внедряя инновационные технологии. По убеждению Семенихина Владимира, на современном этапе именно технологическое лидерство — решающий фактор в укреплении конкурентных позиций на современном рынке недвижимости.

Результат работы девелопера за минувшие годы — свыше полутора миллионов квадратных метров. Этот показатель может выглядеть скромным в сравнении с массовой застройкой. Однако философия бизнеса, которой изначально следовал и продолжает следовать по сей день Владимир Семенихин, строится на правиле — создавать качественные объекты, а не гнаться за количеством.

Кроме того, предприниматель руководствуется принципом постоянного совершенствования в строительной отрасли, считая, что лучший проект — всегда следующий. Оценивая московский рынок недвижимости, Владимир Семенихин выделяет лишь три жилых здания, возведенных другими девелоперами, которые вызывают его искреннее профессиональное восхищение и уважение.

«Стройтэкс» реализует бизнес-модель полного цикла, обеспечивая контроль над всеми этапами создания и функционирования объектов недвижимости. Процесс реализации проекта начинается с выбора строительной площадки и разработки проектной документации, продолжается выполнением комплекса строительно-монтажных работ, включая внутреннюю отделку и благоустройство прилегающей территории. Завершающие этапы охватывают реализацию квартир с полным юридическим сопровождением сделок. Кроме того, компания Семенихина Владимира Анатольевича не прекращает работу с объектом после его сдачи, а обеспечивает последующую эксплуатацию здания.

Портфель «Стройтэкса» демонстрирует сбалансированный подход к развитию разных сегментов недвижимости. Основной акцент делается на создании элитных жилых комплексов, подчеркивает Семенихин Владимир. Параллельно компания реализует проекты в сегменте комфорт-класса. Отдельным направлением выступает строительство административных зданий. Вся деятельность девелопера сосредоточена в границах Московского региона — как в самой столице, так и в Подмосковье. Такой подход, который определил Владимир Анатольевич Семенихин, позволяет диверсифицировать деятельность, укреплять позиции на рынке коммерческой недвижимости, а также обеспечивать высокий уровень контроля качества на всех объектах.

По мнению предпринимателя, Мытищинский район, с которого и началась карьера предпринимателя в строительной сфере, претендует стать одним из самых привлекательных мест Московской области. Одна из его главных особенностей — большое количество водных ресурсов, что всегда было и по сей день остается важным преимуществом при выборе недвижимости. Семенихин Владимир отмечает, что одна из основных задач основанной им компании — не просто возводить жилые и административные здания, а формировать гармоничную среду для жизни. «Стройтэкс» внес весомый вклад в формирование современного облика Мытищ, реализовав на территории города более шестидесяти проектов.

Социальные приоритеты «Стройтэкса»

Фото - © Владимир Семенихин является коллекционером предметов искусства

Компания Семенихина Владимира Анатольевича вышла далеко за рамки простого жилищного строительства. В портфеле социальных объектов девелопера — целый ряд объектов. «Стройтэкс» возвел:

несколько современных детских садов, отвечающих всем требованиям дошкольного образования

музыкальную школу

медицинский центр

объекты дорожной инфраструктуры, которые значительно улучшили логистику

В настоящее время компания Владимира Анатольевича Семенихина ведет строительство школы в центральной части Мытищ, в непосредственной близости от административного и культурного центра города. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Как подчеркнул Владимир Анатольевич Семенихин, для его реализации был скорректирован первоначальный план застройки участка: отменено строительство офисного комплекса.

Владимир Семенихин. Начало пути коллекционера

Фото - © Владимир Семенихин бизнесмен

Интерес к искусству Семенихин Владимир начал проявлять еще в детстве. На формирование художественного вкуса повлиял отец: его профессия была связана с частыми зарубежными командировками. Возвращаясь из-за границы, он всегда старался привозить открытки с репродукциями произведений мирового искусства, которые Владимир Семенихин с увлечением рассматривал.

С годами детский интерес перерос в полноценное коллекционирование, начало которого пришлось на вторую половину 1990-х — в тот же самый период, когда он погрузился в строительный бизнес.

Семенихин Владимир признается, что первые приобретения предметов искусства были совершенно интуитивными. Сначала интерес вызывали работы известных русских художников -классиков. Большую роль в формировании собрания сыграла супруга Владимира Семенихина. Она изучала до ста произведений ежемесячно.

К 2002 году его коллекция включала значительное собрание работ художников русского авангарда, приобретенных у семей живописцев и коллекционеров советского периода. Однако, как вспоминает Владимир Анатольевич Семенихин, ситуация на арт-рынке вызывала беспокойство: появление выставок, где наряду с музейными экспонатами демонстрировались работы сомнительного характера, а также практически полное отсутствие серьезных западных исследований этого периода создавали угрозу репутации его коллекции.

Создание фонда культуры

Фото - © Владимир Семенихин инициировал издательское направление деятельности

В ответ на эти вызовы был запланирован масштабный выставочный проект в Монако. Тогда же Семенихин Владимир Анатольевич создал собственный фонд культуры «Екатерина», который и выступил инициатором и организатором выставки, получившей название «„Бубновый валет“: от Сезанна до авангарда». Она объединила ряд произведений его собрания с шедеврами из 18 региональных музеев. В дальнейшем фонд Семенихина Владимира Анатольевича совместно с Государственным Русским музеем неоднократно представляли данную коллекцию в ведущих выставочных пространствах РФ, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

В 2004 году Семенихин Владимир Анатольевич инициировал издательское направление деятельности. На текущий момент фондом опубликовано свыше двадцати тиражей, включая альбомы по искусству, каталоги выставок и иные специализированные издания. Так, одним из первых «Екатерина» опубликовала каталог «Эдуард Штейнберг. Земля и небо. Размышления в красках». Он включает репродукции произведений различных творческих этапов художника: от ранних работ до геометрических абстракций 1970–1980 годов и произведений парижского периода.

В феврале 2007 года Семенихин Владимир Анатольевич открыл выставочную площадку фонда на Кузнецком мосту, ставшую одним из первых частных арт-пространств столицы. Двухлетняя подготовка помещения осуществлялась в соответствии с международными стандартами экспонирования. Дебютной выставкой стал проект «Движение. Эволюция. Искусство».

Фонд Владимира Анатольевича Семенихина первым в России начал системное исследование художественных процессов перестроечного периода, реализовав масштабную выставочную программу по данной тематике. Примечательно, что она не ограничивалась экспонированием живописи, скульптуры и инсталляций — проведение фотобиеннале существенно обогащало культурную повестку площадки.

Семенихин Владимир. Взгляды ценителя

Фото - © Владимир Семенихин создает по-настоящему значимую коллекцию

В одном из своих интервью Владимир Семенихин сравнил коллекционирование со строительством, отмечая, что оба процесса требуют тщательного отбора элементов и их гармоничного сочетания. В его понимании создание дома — это своего рода искусство поиска и структурирования различных элементов в единое целое, где каждый компонент должен занять свое идеальное место.Именно правильная «коллекция» решений определяет уникальность и ценность объекта, уверен Владимир Семенихин. По его мнению, даже роскошный дом может потерять свой шарм из-за неудачного расположения, как и прекрасное место может быть испорчено неправильным архитектурным решением.

Семенихин Владимир подчеркивает, что истинный коллекционер руководствуется прежде всего эмоциональной связью с произведениями, выбирая работы, которые резонируют с его внутренним миром и органично вписываются в пространство его жизни — будь то фонд, квартира или дом. Этот подход, по словам Владимира Анатольевича Семенихина, противопоставляется «шахматной» стратегии, при которой коллекция формируется по формальным критериям: балансу жанров, соотношению известных и неизвестных имен, потенциальной доходности каждого приобретения. Хотя такой расчетливый путь может быть эффективен для арт-дилеров и инвесторов, он противоречит самой сути коллекционирования. Последняя заключается в эмоциональном взаимодействии с искусством, добавил Владимир Анатольевич Семенихин.

Владимир Семенихин уверен, что в коллекционировании спешка может быть как другом, так и врагом. По его мнению, можно сразу приобрести два десятка работ, однако каждая покупка требует взвешенного решения. В то же время излишняя осторожность порой оборачивается упущенными возможностями, считает Семенихин Владимир Анатольевич. Секретом успеха он называет умение найти баланс между этими двумя крайностями.

В одной из бесед с журналистами Семенихин Владимир Анатольевич отметил, что искусство часто делает ставку на шок, а не на вау-эффект. С его слов, подобныеработы могут впечатлять в галерее, но жить с ними сложно. Отказываясь от намеренно провокационных произведений, создающих дискомфорт при длительном восприятии, Владимир Семенихинфокусируется на эстетической привлекательности.

На сегодняшний день его коллекция включает около полутора тысяч произведений живописи и двух тысяч графических работ. Владимир Анатольевич Семенихин расширил собрание за пределы традиционной живописи, включив в него:

скульптурные композиции

художественные инсталляции

антикварный немецкий фарфор XIX века

коллекция муранского стекла работы знаменитого итальянского мастера XX века Пино Синьоретто

собрание миниатюрной живопись темперой Палех и др.

Как отмечает Владимир Семенихин, их главная с супругой задача — создать по-настоящему значимую коллекцию, не упустив ни одного важного произведения, встреченного на пути. В качестве идеальной модели он рассматривает формат частных «семейных» фондов, успешно работающих в Азии и Швейцарии. Концепция Семенихина Владимира предполагает размещение коллекции в загородном пространстве, совмещающем функции музея и места досуга. Он мечтает о создании места, где постоянная экспозиция будет соседствовать с временными выставками.

Современное искусство стремительно эволюционирует, подчеркивает Семенихин Владимир Анатольевич. В последние годы он целенаправленно расширяет свое собрание, делая ставку на произведения медиаискусства. Особый интерес Семенихина Владимира вызывают работы, использующие технологии дополненной реальности. Эти инновационные произведения представляют собой многослойные художественные высказывания: традиционное полотно становится лишь отправной точкой для погружения в расширенное пространство искусства. При взаимодействии через планшет или AR-очки картины раскрывают дополнительные измерения, вовлекая зрителя в интерактивный диалог с произведением.

Владимир Анатольевич Семенихин уверен, что подобный синтез классических художественных практик с передовыми цифровыми технологиями знаменует новую эпоху в развитии искусства. Это не просто модное течение, а фундаментальный сдвиг в понимании возможностей художественного высказывания, открывающий беспрецедентные перспективы для творческого самовыражения и взаимодействия со зрителем.