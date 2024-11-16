В Реутове открылась выставка известного художника

Выставка Германа Титова «Приглашение к путешествию» торжественно открылась в Музейно-выставочном центре городского округа Реутов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Тринадцать живописных работ, написанных в графическом стиле погружают зрителя в чувственный мир художника. Все картины объединены одной темой, заявленной в самом названии экспозиции. Свет, тени, неоновые блики, дым, архитектура и одинокие фигуры людей — это искусство без громких заявлений, но с глубокой философией.

В работах Германа Титова каждый найдет для себя что-то свое. Автору удается передать настроение легкими штрихами и намеками, а цветовая симфония ощущается глубоким фиолетовым, теплым розовым, землисто-коричневым и спокойным синим цветом.

Во время торжественного открытия художник рассказал зрителям о своих картинах и поделился планами на будущее: в 2025 году гостям МВЦ будет представлена выставка мастера уже в большом зале.

Выставка «Приглашение к путешествию» продлится до 30 ноября. Адрес: ул. Победы, д. 2.

Мероприятия рассчитаны на взрослых и детей любого возраста.

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