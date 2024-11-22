Щелковские школьники посетили Государственный музей спорта

Ребята побывали на экскурсии, где увидели уникальные экспонаты, познакомились с великими спортсменами и их выдающимися достижениями в различных видах спорта.

После этого они приняли участие в увлекательной квест-игре, которая не только развлекала, но и обучала, раскрывая больше информации о мире спорта и его истории.

На сегодняшний день Государственный музей спорта — это более 100000 уникальных экспонатов, которые символизируют традиции и славу отечественного спорта и составляют основу спортивно-исторического наследия нашей страны. 300 из этих предметов не имеют аналогов в мире. По «плотности» предметов на кв. м Государственный музей спорта занимает первое место среди спортивных музеев мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.