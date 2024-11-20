Стали известны наиболее востребованные профессии в агропромышленном комплексе

«Авито»: средние зарплаты в агропромышленном комплексе за год выросли на 14%

По итогам октября 2024 года средние предлагаемые зарплаты специалистов в сфере агропромышленного комплекса составили 60 421 рубль. Это на 14% больше аналогичного показателя 2023 года, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Работа».

По данным аналитиков, по сравнению с первым осенним месяцем работодатели увеличили предлагаемые зарплаты на 7%.

Особенно заметно в октябре увеличился спрос на специалистов в области агрохимии и животноводства. В частности, количество вакансий для химиков выросло на 119% по сравнению с прошлым годом, а для скотников — на 113%.

Средние предлагаемые зарплаты химиков составили 68 480 рублей в месяц, в то время как скотников — 68 097 рублей ежемесячно при полной занятости.

В течение года существенно увеличился спрос на специалистов в области овощеводства (+98%), животноводства (+95%) и лабораторной диагностики (+83%).

Средние предлагаемые зарплаты овощевода составили 108 983 рубля в месяц, водителя трактора — 87 237 рублей, агронома — 83 143 рубля, зоотехника — 77 235 рублей, ветеринара — 72 904 рубля, лаборанта — 47 846 рублей и пастуха — 47 111 рублей.

«Сегодня индустрия активно адаптируется к новым реалиям рынка труда, что, в свою очередь, приводит к улучшению условий работы и повышению уровня зарплат для сотрудников. Эти факторы создают дополнительные стимулы для привлечения новых специалистов в отрасль», — сказал директор по развитию платформы Роман Губанов.