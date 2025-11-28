Семейный творческий флешмоб объединил дошкольников и родителей в Котельниках

В дошкольных учреждениях городского округа Котельники успешно прошла тематическая неделя «Взаимодействие с родителями» в рамках масштабного регионального проекта «Предшкола: стандарт детского сада», центральным событием которой стал семейный творческий флешмоб «Дом моей семьи». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

По завершении флешмоба в группах были организованы выставки совместных работ. Каждая представленная композиция превратилась в маленькую историю, рассказывающую о доме, близких людях, значимых для семьи моментах и традициях. Ребята с интересом рассказывали о своем доме и привычном семейном укладе, делились воспоминаниями и трогательными историями, а родители с теплом откликались на инициативу детей.

Выставки домиков продолжают работать и сегодня, чтобы как можно больше воспитанников и их семей смогли познакомиться с творческими работами и проникнуться атмосферой семейного уюта.

Проект «Предшкола: стандарт детского сада» нацелен на то, чтобы сделать сотрудничество педагогов и родителей более открытым и устойчивым, опираясь на уважение, партнерство и интерес к ребенку. Такие мероприятия становятся шагом к созданию единого воспитательного пространства, в котором детский сад и семья помогают ребенку гармонично развиваться эмоционально и социально.

Подобные мероприятия напоминают нам о том, как важно находить время для совместного творчества. Оно позволяет взрослым и детям лучше понять друг друга, открыть новые грани общения и создать теплые воспоминания.

