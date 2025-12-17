Семейный центр «Созвездие» из Рузы провел региональный турнир по керлингу в Москве

Семейный центр «Созвездие» города Руза организовал захватывающее региональное мероприятие, которое прошло в Керлинг клубе «Новая Лига» в Москве. В дружеской встрече по керлингу приняли участие команды из восьми семейных центров Московской области. Это событие стало настоящим праздником для всех участников, ведь для многих ребят это был первый опыт на льду, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Несмотря на первоначальную неуверенность, юные спортсмены быстро освоились с правилами игры и начали проявлять свои навыки в смешанных командных играх. Атмосфера веселья и дружбы способствовала тому, что каждый участник почувствовал себя частью большой команды.

Как и в любом любительском спорте, на этом мероприятии победила дружба. Участники обменивались впечатлениями, делились опытом и завели новые знакомства. Организаторы уверены, что такие встречи способствуют не только физическому развитию детей, но и укреплению семейных связей. Семейный центр «Созвездие» планирует продолжать проводить подобные мероприятия, чтобы вдохновлять детей на занятия спортом и активный образ жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.