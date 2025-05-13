Сельхозпредприятия Озер начали высаживать рассаду капусты в открытый грунт
Фото - © агрохолдинг "ОСП Агро"
В этом полевом сезоне озерские хозяйства агрохолдинга «ОСП агро» приступили к высадке рассады капусты на полях раньше на 9 дней, чем в прошлом году — тогда аналогичные работы начались 14 мая. Только за один день аграрии высадили 7,8 га капусты. В общей сложности под будущий урожай этого овоща в 2025 году выделено 200 га земли. Об этом сообщает пресс-служба администрации Коломны.
Капуста является влаголюбивой культурой, поэтому агрономы осуществляют постоянный мониторинг погодных условий и состояния посевов.
Важнейшим условием успешного выращивания капусты являются современные системы мелиорации и полива. Урожайность обработанных водой площадей значительно превосходит необработанные участки. Чтобы минимизировать последствия плохой погоды, компания активно вкладывается в улучшение мелиоративных технологий.
Современные методы орошения позволяют получать высокие урожаи с каждого гектара. Сейчас агрохолдинг имеет около 1,8 тыс. га орошаемых земель.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.
«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.