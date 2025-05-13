Сельхозпредприятия Озер начали высаживать рассаду капусты в открытый грунт

В этом полевом сезоне озерские хозяйства агрохолдинга «ОСП агро» приступили к высадке рассады капусты на полях раньше на 9 дней, чем в прошлом году — тогда аналогичные работы начались 14 мая. Только за один день аграрии высадили 7,8 га капусты. В общей сложности под будущий урожай этого овоща в 2025 году выделено 200 га земли. Об этом сообщает пресс-служба администрации Коломны.