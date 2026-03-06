Самое дорогие селфи: посетитель Эрмитажа должен музею 825 тыс руб за фото на троне

сегодня в 21:18

Посетитель Эрмитажа выплатит 825 тыс. рублей за селфи на старинном троне

В Петербурге посетитель Эрмитажа попозировал на троне ради эффектных фото и теперь по решению суда должен музею более 825 тыс. рублей, сообщает Baza .

В марте прошлого года 59-летний Александр Д., игнорируя предупреждения сотрудников музея, решил запечатлеть себя на фоне музейных экспонатов. Он сел на трон магистра Мальтийского ордена и положил ноги на бархатную скамью.

В результате хулиганских действий мужчины сиденье трона деформировалось, а на бархатной обивке скамьи появились трещины.

За причиненный ущерб Калининский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с Александра более 825 тыс. рублей в счет стоимости реставрации экспоната и госпошлину в размере 21 тыс. рублей.

