Самое дорогие селфи: посетитель Эрмитажа должен музею 825 тыс руб за фото на троне
В Петербурге посетитель Эрмитажа попозировал на троне ради эффектных фото и теперь по решению суда должен музею более 825 тыс. рублей, сообщает Baza.
В марте прошлого года 59-летний Александр Д., игнорируя предупреждения сотрудников музея, решил запечатлеть себя на фоне музейных экспонатов. Он сел на трон магистра Мальтийского ордена и положил ноги на бархатную скамью.
В результате хулиганских действий мужчины сиденье трона деформировалось, а на бархатной обивке скамьи появились трещины.
За причиненный ущерб Калининский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с Александра более 825 тыс. рублей в счет стоимости реставрации экспоната и госпошлину в размере 21 тыс. рублей.
