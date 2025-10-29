С помощью платной парковки сделают доступнее подъезд к выставочному залу Подольска

В Подольске новая платная парковка на улице Комсомольской позволит улучшить ситуацию с наличием свободных мест для автомобилей в дневные часы возле выставочного зала в историческом центре. Парковочное пространство на 27 машино-мест с 29 октября доступно возле Подольского выставочного зала. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Это улучшит дорожную ситуацию и повысит комфорт автомобилистов и местных жителей. В условиях плотной городской застройки платные парковки помогают эффективно управлять пространством, оптимизировать использование парковочных мест, снижают количество случаев неправильной остановки автомобилей и организуют удобное городское пространство. Также увеличивают число парковочных мест за счет ликвидации брошенных автомобилей.

Важно, что жителям близлежащих домов будут доступны резидентские разрешения, которые гарантируют машино-место в их районе на особых условиях. Деньги, вырученные за пользование платным местом, направят на развитие безопасности улично-дорожной сети.

В этом году в городском округе организовали шесть платных парковок на улицах Кирова, Февральской, Комсомольской, Советской, Клемента Готвальда, а также на улице Ихтиманской в микрорайоне Климовск.

Стоимость парковки в час составляет 25 рублей для мототранспорта, 50 рублей для легковых автомобилей и 100 рублей для грузового транспорта. В дни государственных праздников и по воскресеньям автомобили можно оставлять бесплатно. Оплатить парковку можно через приложение «Парковки России» или через СМС на номер 7757. В дни государственных праздников и по воскресеньям автомобили на этих парковках можно поставить бесплатно.

Штраф за нарушение правил платной парковки составляет 2 500 рублей, он может быть выписан за неоплату, недостаточную оплату, превышение оплаченного времени более чем на 10 минут или задержку оплаты более 15 минут. Администрирование парковок осуществляется с помощью фотофиксации паркона, контролера или стационарной камеры. Все средства, полученные с платных парковок, реализуют в работах по благоустройству, ремонту и содержанию территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.