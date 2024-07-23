С 1 сентября в РФ утвердят минимальную цену на никотинсодержащую продукцию

Уже осенью в России подорожают устройства для потребления никотина. Согласно постановлению правительства РФ, стоимость никотинсодержащей продукции не сможет быть ниже минимальной. Цены будут установлены на жидкость для электронных сигарет, табак для кальянов и табачную смесь для курительных систем.

Правила определения минимальной цены на данную продукцию утверждены постановлением правительства РФ от 14 марта 2024 г. № 301. Согласно пункту 6 статьи 7 Федерального закона от 13 июня 2023 г. № 203-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства» никотинсодержащая продукция не может продаваться ниже минимальной цены, которая будет размещена на официальном сайте Минсельхоза России.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области напоминает, что активное и пассивное курение повышают риск развития тяжелых заболеваний, прежде всего онкологических и сердечно-сосудистых.

Принимаемые правительством меры направлены на оздоровление населения.

В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают в том числе и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений — это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.