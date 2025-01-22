С 1 марта в РФ ужесточатся лицензионные требования к УК

С 1 марта 2025 года вступают в законную силу изменения, внесенные в постановление правительства РФ «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами». Нововведения коснутся требований, предъявляемых к управляющим компаниям при получении лицензии и при продлении срока действия лицензии. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзорур егиона.

Каким еще требованиям должна будет соответствовать УК, которая хочет осуществлять управление многоквартирным домом:

у учредителя должна отсутствовать неснятая или непогашенная судимость;

УК не должна быть привлечена к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований в течение 3 лет до получения или продления лицензии;

в реестре портала Федресурс не должно быть сведений о банкротстве управляющей компании в 3-летний период до обращения за лицензией;

должностные лица или учредители УК ранее не должны состоять в реестре дисквалифицированых лиц.

Кроме того, в соответствии с законодательными изменениями срок рассмотрения заявления о продлении действия лицензии управляющей организации сокращен с 15 до 10 рабочих дней со дня его поступления в министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.