«Русская Медиагруппа» поддержала благотворительный забег в помощь онкобольным

Медиахолдинг «Русская Медиагруппа» (РМГ) выступил коммуникационным партнером благотворительного забега «Огонь жизни», который состоится 15 сентября в Одинцовском парке культуры имени Ларисы Лазутиной, сообщили в пресс-службе РМГ.

Организаторы мероприятия отметили, спортивное событие направлено на привлечение внимания к проблеме донорства костного мозга и информирование людей о том, что эта процедура сегодня является безболезненной и простой.

Сейчас в России около 5 тыс. больных лейкемией. Многим из таких пациентов срочно нужны доноры костного мозга.

«Стать донором — это настоящий подвиг. Донорство, как и благотворительность, начинается с каждого из нас и требует систематической вовлеченности. Благодаря подобным забегам мы можем регулярно привлекать внимание к такой серьезной проблеме, как нехватка доноров костного мозга», — отметил председатель совета Фонда «Мы выступаем как один» Никита Мазепин.

Во время мероприятия любой желающий сможет вступить в регистр доноров костного мозга, сдав кровь или мазок изо рта. Вероятность найти подходящего донора составляет всего 1:10 000, поэтому каждый такой шаг может спасти чью-то жизнь.