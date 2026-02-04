Руководителю сауны в Кузбассе, где погибли подростки, предъявили обвинение

«42-летнему фактическому руководителю отеля-сауны предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

Как установлено, объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей. Несмотря на это, без специального образования и квалификации, обвиняемый лично проводил с персоналом инструктаж по технике пожарной безопасности.

31 января в Прокопьевске случился пожар в частной сауне. Пять несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет погибли. Одна девушка спаслась. Администратор допустил, что внутри находились, в том числе другие люди. 2 февраля следователи задержали владельца частной сауны.

По информации СУ СК РФ по Кузбассу, владельца и его брата задержали по подозрению в преступлении по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее также была задержана 36-летняя администратор сауны.

