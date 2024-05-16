Руководитель фракции КПРФ принял участие в заседании комитета Мособлдумы

Заместитель председателя Московской областной думы, руководитель фракции КПРФ Александр Наумов принял участие в очередном заседании комитета Московской областной думы по вопросам государственной власти и региональной безопасности, передает пресс-служба аппарата фракции КПРФ в Московской областной думе.

Комитет по вопросам государственной власти и региональной безопасности заслушал информацию контрольно-счетной палаты Московской области о результатах внешней проверки годовой бюджетной отчетности.

В повестке заседания комитета было 11 вопросов. Рассмотрели четыре проекта законов Московской области.

Аудитор контрольно-счетной палаты Марина Захарова выступила с информацией о результатах внешних проверок годовой бюджетной отчетности за 2023 год, проведенных в Главном управлении по обеспечению деятельности мировых судей Московской области, Главном управлении региональной безопасности Московской области и Главном управлении гражданской защиты Московской области. В ходе контрольных мероприятий не были выявлены факты нецелевого расходования бюджетных средств.

Комитет рассмотрел вопрос о согласовании кандидатуры Владислава Мурашова на должность заместителя председателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Кандидатура не вызвала возражений депутатов и была рекомендована для согласования на 84 заседании регионального парламента.

Депутаты также обсудили проект федерального закона, поступившего на согласование в Мособлдуму. Законопроект предусматривает установление административной ответственности за правонарушения, связанные с использованием средств индивидуальной мобильности. Комитет рекомендовал его к согласованию Московской областной думой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.