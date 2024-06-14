Хуситы обстреляли сухогруз в Красном море

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Уточняется, что атака была произведена двумя ракетами.

«Обе ракеты попали в судно Verbena — принадлежащий Украине сухогруз под флагом Палау, управляемый Польшей», — указано в публикации.

В результате атаки, один моряк был ранен, само судно охватил пожар.

На борту корабля, который шел в Италию, находились деревянные конструкции.