Десять домов пострадали при взрыве в Шебекино Белгородской области

Пострадавших при взрыве в Шебекино нет

Пострадавших при взрыве в Шебекино Белгородской области нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Территория оцеплена, все оперативные службы работают на месте», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Повреждено 10 частных домовладений и автомобиль, добавил Гладков.

Ранее под Шебекино в результате атаки дрона ВСУ на магазин были ранены четыре мирных жителя.