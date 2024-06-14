Десять домов пострадали при взрыве в Шебекино Белгородской области
Пострадавших при взрыве в Шебекино нет
Пострадавших при взрыве в Шебекино Белгородской области нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Территория оцеплена, все оперативные службы работают на месте», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Повреждено 10 частных домовладений и автомобиль, добавил Гладков.
Ранее под Шебекино в результате атаки дрона ВСУ на магазин были ранены четыре мирных жителя.