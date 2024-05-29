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Российский майор спас танк от уничтожения во время боя

Майор Алексей Скворцов спас российский танк Т-72Б3 от уничтожения. Танк принимал участие в атаке укреплений ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе боя бронемашину потеряла ход. Это заметила украинская армия, которая начала вести минометный огонь, пытаясь уничтожить обездвиженный танк.

Для эвакуации техники заместитель командира ремонтно-восстановительного подразделения майор Алексей Скворцов организовал техническую разведку, определил местоположение танка, после чего наметил пути подхода и отхода с учетом рельефа местности и минной угрозы.

Алексею и его подчиненным удалось вытащить танк с поля боя, не позволив ВСУ уничтожить или захватить его.

ВС России продолжают проведение СВО на Украине.