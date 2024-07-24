Российских военных на СВО начнут арестовывать на 10 суток за ношение гаджетов

Госдума ввела дисциплинарный арест для военных на СВО за ношение гаджетов

Депутаты Госдумы на пленарном заседании проголосовали за поправку, которая признает грубым дисциплинарным проступком нарушение запрета на ношение гаджетов во время несения службы, сообщает Общественная Служба Новостей .

Теперь за такое нарушение российских военных могут помещать под дисциплинарный арест сроком до 10 суток, если так решат командиры воинских частей.

Военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации, также запретили применять электронные изделия, которые могут выдать их местоположение и распространять аудиоматериалы или фотографии.

Накануне глава думского оборонного комитета Андрей Картаполов заявлял, что введение дисциплинарной ответственности за использование гаджетов в зоне СВО не станет распространяться на аппараты, применяемые для выполнения боевых задач.

Он также утверждал, что новые поправки, которые сегодня приняли в Думе, направлены на обеспечение безопасности личного состава ВС России в зоне боевых действий.