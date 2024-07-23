Картаполов: наказания за гаджеты для выполнения боевых задач на СВО не будет

Глава оборонного комитета Госдумы РФ Андрей Картаполов заявил, что введение дисциплинарной ответственности за использование гаджетов в зоне проведения спецоперации на Украине не будет распространяться на устройства, которые используют для выполнения боевых задач, сообщает РИА Новости .

Картаполов отметил, что военнослужащим нельзя использовать на СВО устройства, которые не предназначены для выполнения боевых задач. За это можно будет получить арест сроком до 10 суток.

По словам главы оборонного комитета ГД, новые поправки направлены на обеспечение безопасности российских военных. Именно поэтому за нарушение теперь хотят привлекать к ответственности.

Ранее Картаполов заявил, что срочников с осеннего призыва в 2024 году не будут отправлять в зону проведения СВО. По его словам, такой перспективы нет и в будущем.