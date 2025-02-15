Россиянок начали разводить на встречах с мужчинами из приложений знакомств

На обман мошенников попалась 21-летняя столичная студентка. Парень пригласил ее погулять, а потом рассказал о якобы споре с другом на то, кто сможет потратить больше на одном свидании. Для победы он предложил студентке по очереди переводить друг другу денег, тогда расходы и банковская история будут лучше.

Сначала деньги перевели девушке, а потом она отправила их молодому человеку — и так несколько раз по кругу. Потом студентка ушла в туалет, а вернувшись, не нашла ухажера и поняла, что потеряла 30 тыс. рублей.

Позднее ей рассказали, что так сейчас разводят на деньги. В чатах она нашла десятки сообщений от обманутых девушек. Все пишут, что молодые люди под разными предлогами убеждают их покидать денег друг другу, это нужно якобы для банковской активности.