Россиянки не хотят строить отношения с мужчинами, которые живут с родителями

Большинство женщин в России не станут начинать роман, если потенциальный партнер проживает вместе с матерью и отцом. Для них пункт о жилищных условиях в анкете не менее важен, чем внешность. Особенно тревожным сигналом является ситуация, когда мужчина живет с родителями — это серьезный минус для 68% опрошенных. В то же время мужчины редко придают этому значение: их позиция — «главное, чтобы девушка была хорошая, а жилье как-нибудь устроим», со ссылкой на исследование сервиса знакомств «Мамба» сообщает Газета.ru» .

63% женщин считают информацию о жилье важным критерием при выборе партнера. По их мнению, это многое говорит о человеке: уровень дохода, амбиции, степень взрослости. Еще 30% признают, что замечают этот пункт, но не спешат делать категоричных выводов. Лишь 7% вообще не обращают на него внимания, сосредотачиваясь на других качествах. При этом 61% женщин открыто заявляют: наличие квартиры в удобном районе с качественным ремонтом — значительное преимущество.

Наибольшее отторжение вызывает проживание мужчины с родителями — 68% видят в этом «красный флаг». Еще 20% не в восторге, но могут проигнорировать этот факт. Совместная аренда тоже не всегда приемлема: 46% предпочитают мужчин с собственной недвижимостью. Особенно непривлекателен коливинг — 52% ассоциируют его со студенческим общежитием, а не со взрослой жизнью.

Мужчины, в отличие от женщин, гораздо менее требовательны к жилищным условиям партнерши. Для 44% важнее внешность, цели знакомства и отсутствие вредных привычек. Еще 36% хоть и замечают этот пункт, но он не становится решающим. Только 20% действительно придают ему значение.

64% мужчин не считают наличие собственного жилья у девушки важным критерием. Проживание с родителями? Для 66% это не проблема. Некоторые даже видят в этом плюс: «значит, за ней есть присмотр». Аренда с подругой тоже допустима — главное, чтобы не с бывшим парнем. Лишь 40% испытывают уважение к женщинам с собственной недвижимостью, для остальных это просто приятный бонус.

60% женщин предпочитают, чтобы тема жилья возникла естественно, а 25% считают ее невежливой. Лишь 15% задают вопрос напрямую, считая его принципиально важным. У мужчин схожая ситуация: 51% избегают этой темы на первых свиданиях, а 39% готовы обсудить, если разговор сам к ней подойдет.

63% женщин согласятся переехать к мужчине только при четких перспективах совместного будущего. 17% рассмотрят такой вариант, если жилье комфортное — с хорошим ремонтом и в удачном районе. Столько же (17%) сомневаются, так как ценят личное пространство. И лишь 3% категоричны: «для меня это не вариант».

Только 11% женщин готовы делить аренду пополам. Большинство (61%) уверены: мужчина должен оплачивать жилье, а женщина — создавать уют. Если пара планирует жить на ее территории, 49% согласятся при условии, что партнер возьмет на себя остальные расходы. В противном случае, как признаются 37%, его статус в их глазах может пострадать.

46% мужчин готовы полностью оплачивать аренду, если чувствуют серьезность отношений. 39% предпочитают не усложнять — у них уже есть своя квартира, и они предлагают жить там. Лишь 10% согласны на равные доли в расходах, а 5% вообще не рассматривают совместное проживание.

Переехать к партнерше? 52% мужчин не против, но при условии, что остальные траты они возьмут на себя. Для 24% это допустимо только временно. Столько же (24%) считают такой формат неприемлемым в принципе.

Ипотека тоже вызывает разногласия: 46% женщин видят в ней плюс, считая, что это говорит о ответственности. Однако 21% беспокоит перспектива жизни в режиме жесткой экономии. Мужчины сходятся во мнении: 46% уважают девушек с ипотекой, 33% даже готовы помогать с выплатами. Но оставшиеся 21% уверены: «долги и отношения — вещи несовместимые».