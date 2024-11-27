Россияне могут заработать на сдаче спермы до 40 тыс рублей ежемесячно

Российские мужчины могут стать донорами спермы и заработать на этом до 40 тыс. рублей в месяц. При этом важно знать, что перед сдачей биоматериала необходимо подготовиться, сообщает URA.RU .

Гендиректор Репробанка Татевик Мкртчян рассказала, что в ее банке стоимость вознаграждения за одну успешную сдачу семени составляет 5 тыс. рублей. При этом биоматериал должен соответствовать всем нормам качества. Всего в месяц за сдачу спермы мужчина может получить до 40 тыс. рублей.

Материалы сдаются два раза в неделю. Однако сначала выплачивают только часть пообещанного гонорара. Оставшиеся деньги донор получит спустя полгода, так как биоматериал должен сначала пройти карантин.

Перед сдачей спермы требуется подготовка. Мужчина должен соблюдать воздержание не менее трех дней. Это необходимо для хорошего качества эякулянта. Сдавать сперму донор может неограниченное количество раз до достижения 35 лет. Распределение биоматериала контролируют сами банки.

Ранее в РФ появился банк спермы для сохранения генофонда геймеров. Такое решение было принято на основании ответов опрошенных игроков о важности продолжения рода.