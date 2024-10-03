У них нет девушек: в РФ появился банк спермы для сохранения генофонда геймеров

Представитель одной из российских организаций Дмитрий Вятчинин заявил, что для сохранения генофонда киберспортсменов компания создала банк биоматериала криоконсервированной спермы. Такое решение было принято на основании ответов опрошенных игроков о важности продолжения рода, сообщает NEWS.ru .

«В России создали банк биоматериала криоконсервированной спермы киберспортсменов для возможности сохранения их генофонда. Банк семени решили создать на основе опрошенных игроков, большинство из которых сообщили, что для них важно продолжение рода», — сказал Вятчинин.

Представитель компании объяснил, что киберспортсмены в большинстве своем не имеют постоянного сексуального партнера. Это происходит из-за особого режима дня игроков. Они могут посвящать играм в день от шести до восьми часов.

Вятчинин отметил, что на данном этапе жизни для киберспортсменов не очень актуально производить потомство. Однако позже они бы хотели иметь такую возможность.

Компания пригласила известных игроков принять участие в проекте. Многие из них не только поддержали идею, но и уже сдали свою сперму на хранение.

Ранее в Люберцах открылась лаборатория киберспорта в техникуме экономики и права.