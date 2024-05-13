Россияне могут пожертвовать средства попавшим под обстрелы ВСУ белгородцам

На выставке-форуме «Россия» в поддержку жителей Белгородской области, попавших под обстрелы ВСУ, открыли сбор средств. Неравнодушных граждан пригласили поучаствовать в акции, сообщается в официальном Telegram-канале выставки.

Неравнодушные россияне могут поучаствовать в акции «Белгород, наши сердца — с вами!», пожертвовав любую сумму в помощь семьям погибших и пострадавшим от обстрелов Вооруженных сил Украины 12 мая. Благотворительный сбор организовало МОО «Святое Белогорье против детского рака».

Все желающие оказать посильную помощь могут перейти по ссылке и отсканировать QR-код Международной общественной организации, указав в назначении платежа фразу: «Наши сердца с вами».

ВСУ 12 мая нанесли удар по жилому многоквартирному дому в Белгороде. В результате ракетной атаки обрушился весь подъезд 10-этажного дома, под завалами погибли 15 человек, еще 27 человек получили травмы различной степени тяжести, им оказывают помощь медики.