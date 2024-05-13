Гладков: число погибших из-за обстрелов Белгорода увеличилось до 19 человек
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде 12 мая погибли 19 мирных жителей в результате обстрелов со стороны украинской армии. Из них 15 человек скончались при обрушении многоэтажки на улице Щорса, сообщает Газета.ru.
Глава региона подчеркнул, что разборы завалов жилого дома на Щорса почти завершены. На данный момент из-под обрушившихся конструкций достали 15 человек.
«Вчера во время вечерних обстрелов у нас погибло еще три мирных жителя», — добавил Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, накануне скончалась еще одна жительница, получившая ранения при обстреле 11 мая.
Ранее в Сети появились кадры удара по многоэтажке на улице Щорса в Белгороде, в результате которого погибли минимум 15 человек.