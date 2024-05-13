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Гладков: число погибших из-за обстрелов Белгорода увеличилось до 19 человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде 12 мая погибли 19 мирных жителей в результате обстрелов со стороны украинской армии. Из них 15 человек скончались при обрушении многоэтажки на улице Щорса, сообщает Газета.ru .

Глава региона подчеркнул, что разборы завалов жилого дома на Щорса почти завершены. На данный момент из-под обрушившихся конструкций достали 15 человек.

«Вчера во время вечерних обстрелов у нас погибло еще три мирных жителя», — добавил Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, накануне скончалась еще одна жительница, получившая ранения при обстреле 11 мая.

Ранее в Сети появились кадры удара по многоэтажке на улице Щорса в Белгороде, в результате которого погибли минимум 15 человек.