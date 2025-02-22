Россиянам рассказали, почему пенсия в марте будет меньше февральской

Старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок рассказал, что размер пенсионных выплат в марте у большинства россиян будет меньше, чем в феврале, сообщает « Прайм ».

Он напомнил, что в текущем месяце пенсионеры вместе с обычной ежемесячной пенсией получили доплату за инфляцию. Это объясняется тем, что в январе страховые пенсии увеличили на запланированные 7,3%, но, согласно данным Росстата, инфляция оказалась выше. В конце января было решено увеличить индексацию до 9,5%.

Таким образом, к февральским выплатам добавили компенсацию за недополученную часть пенсии в январе.

В марте начисление пенсии будет стандартным, без двойных надбавок.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление об индексации пенсионных выплат, которое уже доступно на правовом портале. Согласно новым правилам, пенсионеры получат повышенные выплаты в два этапа: февральскую пенсию и январскую доплату одновременно.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что в России минимальная пенсия по старости в период с 2021 по 2025 год увеличилась на 63,52%, в то время как инфляция за этот же отрезок времени составила 49,75%.