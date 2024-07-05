Россиянам рассказали о секретах успешного выращивания риса

Рис является одной из древнейших и важнейших продовольственных культур в мире. Выращивание этого злака требует особого подхода и знаний. Эксперты поделились рекомендациями, как правильно выращивать рис, пишет Общественная Служба Новостей .

Подготовка почвы и выбор места имеют ключевое значение. Рисовые поля должны быть ровными, хорошо дренированными и находиться вблизи источников воды. Почва должна быть плодородной, со структурой, обогащенной органическими веществами. Для улучшения почвы можно использовать навоз или компост.

Посадку риса обычно проводят в начале сезона дождей, когда почва достаточно влажная и теплая. Семена необходимо обработать средствами защиты, чтобы предотвратить болезни и появление вредителей. Рис сажают рядами на расстоянии 20-30 сантиметров друг от друга, на глубину 1-2 см.

В первые недели после посадки рису требуется регулярный полив для прорастания и укоренения. Затем полив следует уменьшить, чтобы стимулировать развитие корневой системы. Во время цветения и формирования зерен полив увеличивают.

Также рис нуждается в подкормке минеральными удобрениями. Уборку урожая проводят, когда зерна достигают полной зрелости и становятся твердыми и сухими, что обычно происходит в конце лета или начале осени.