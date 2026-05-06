Россиянам рассказали, как защититься от телефонных мошенников

Ведущий аналитик телекоммуникационного рынка Эльдар Муртазин в эфире телеканала «Крым 24» объяснил, как защититься от телефонного мошенничества и снизить риски потери денег.

Он отметил, что ежегодный ущерб от телефонного мошенничества в России исчисляется сотнями миллиардов рублей. По его словам, злоумышленники используют самые разные схемы — от обычных звонков и SMS до более сложных методов со взломом мобильных устройств.

Аналитик подчеркнул, что для защиты достаточно соблюдать несколько базовых правил безопасности. В частности, необходимо внимательно относиться к входящим звонкам и сообщениям, не передавать личные данные и коды подтверждения третьим лицам, а также соблюдать цифровую гигиену при использовании мобильных устройств.

Муртазин добавил, что осведомленность и осторожность остаются ключевыми способами противодействия мошенникам, несмотря на постоянное усложнение их схем.

