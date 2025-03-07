«Смотрите в оба»: россиянам рассказали, как выбрать свежие цветы к 8 Марта

Роспотребнадзор: при выборе цветов нужно обратить внимание на стебель и лепестки

При выборе цветов к 8 Марта нужно обращать внимание внимание на стебель — он не должен быть сухим. Кроме того, стоит проверить нижние лепестки — они должны быть эластичными, сообщила РИАМО главный специалист-эксперт Сергиево-Посадского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Арина Акимова.

«В преддверии Международного женского дня важно выбрать цветы, которые будут радовать как можно дольше. При выборе цветов обратите внимание на стебель — он не должен быть сухим. Свежие растения сохраняют эластичность, а бутон должен быть полураскрытым. Полностью распустившиеся цветы выглядят эффектно, но живут гораздо меньше», — рассказала Акимова.

Она отметила, что важным признаком свежести роз является наличие «рубашечного листа» — плотных нижних лепестков, которые обрамляют бутон.

«Эластичность лепестков — еще один показатель свежести. Если осторожно отогнуть лепесток и он вернется в исходное положение, значит, цветок действительно свежий», — добавила главный специалист.

По ее словам, искусственные украшения могут скрывать дефекты букета.

«Если вокруг бутона много декоративных элементов, таких как фольга или блестки, это может быть способом отвлечь внимание от его качества. Лучше выбирать цветы без лишних украшений», — подчеркнула эксперт.