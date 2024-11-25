Россиянам ответили, какие температуры и осадки ожидать зимой 2024-2025

Метеорологи заявили, что предстоящая зима в большинстве регионов России будет теплее климатической нормы, хотя возможны и похолодания. Самая холодная зима ожидается в Сибири, в Красноярске, Новосибирске и Омске средняя температура может снизиться до минус 14 градусов, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на «Яндекс Погода».

В европейской части страны, на Урале и в Сибири зима будет теплее, чем в прошлом году, особенно в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, где средняя температура в Питере может составить минус 3,4 градуса, что выше показателей других крупных городов.

Наибольшее количество осадков ожидается в Краснодаре (192 мм) и Санкт-Петербурге (157 мм), а меньше всего — в Челябинске и Красноярске (70-80 мм). В некоторых городах, таких как Волгоград и Казань, предсказывается сокращение осадков по сравнению с прошлой зимой.

В Москве зима будет мягкой: температура превысит норму на 1,4 °С, а осадки составят около 144 мм — на 15% меньше, чем в 2023 году. Рекордных температур и осадков не ожидается.