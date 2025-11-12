Россиян не оставят без выпивки: запрет алкоголя на Новый год может быть пиаром

Нарколог Шуров: идея запретить алкоголь на Новый год — это пиар на больной теме

Идея общественников о запрете продажи алкоголя с декабря и до конца новогодних праздников — чистый пиар на больной теме, который не решит проблемы, заявил РИАМО нарколог, психиатр Василий Шуров.

«Это тупой пиар со стороны общественников, никто это не запретит 100%. Люди просто хайпятся на такой болезненной теме, как безумное количество выходных, из-за которых упьется и погибнет большое количество людей», — высказался Шуров.

По его словам, если теоретически предположить, что такую идею реализуют, то в стране расцветет черный рынок спиртного, который и так прекрасно себя чувствует. Более того, россияне начнут запасаться алкоголем впрок.

Ранее общественники выступили с резонансной идеей о том, чтобы полностью запретить продажу алкоголя с декабря до завершения новогодних праздников. Такую инициативу они аргументируют заботой о здоровье населения и улучшении демографии страны.

