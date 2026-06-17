Роспотребнадзор объяснил, как выбрать настоящий квас

Хлебный квас брожения содержит углеводы, белки, аминокислоты, витамины C, B1, B2, PP, D и органические кислоты. Витамины группы B поддерживают нервную систему, а кислоты помогают пищеварению. В 100 г напитка около 27 калорий, содержание алкоголя — 0,7-1,2%.

«Важно не путать настоящий квас с газированными квасными напитками. Производители добавляют в них сиропы, подкислители, красители и ароматизаторы, чтобы имитировать вкус, — отличия от натурального продукта велики», — предупредили в Роспотребнадзоре.

Специалисты советуют проверять состав: в хорошем квасе нет искусственных ароматизаторов, синтетических красителей, подсластителей и консервантов. Оптимальный состав — вода, ржаная мука, солод, сахар и дрожжи. Напиток должен пениться, не иметь осадка и храниться в темной бутылке.

Квас не рекомендуют при гастрите, циррозе печени, гипертонии и сахарном диабете. При покупке на розлив нужно проверять чистоту точки, защиту емкости от солнца, наличие у продавца медицинской книжки и документов на продукцию.

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