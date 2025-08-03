«Роскосмос» показал фото извержения вулкана Крашенинникова на Камчатке

В последние сутки весь мир внимательно следит за тем, как будет себя вести внезапно проснувшийся спустя почти 500 лет вулкан Крашенинников на Камчатке. Госкорпорация «Роскосмос» показала, как шлейф пепла выглядит на спутниках.

Фотографию вулкана Крашенинникова сделал спутник «Арктика-М» 3 августа в 5:00. На снимке виден огромный пепловый шлейф, который выделяется на фоне облаков.

По данным специалистов, высота выброса пепла над уровнем моря составляет от 5 до 6 километров над уровнем моря. На данный момент пепел из вулкана распространяется на ту территорию, где нет населенных пунктов.

Предполагается, что спящий вулкан проснулся из-за мощного землетрясения, которое произошло на Камчатке. При этом афтершоки фиксируются до сих пор. Из-за подземных толчков в регионе может произойти цунами, но пока небольшого размера.