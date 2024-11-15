Роскомнадзор не зафиксировал изменений в качестве работы YouTube

Сотрудники Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), который находится в ведении Роскомнадзора, не зафиксировали изменений в качестве работы американского видеохостинга YouTube, сообщается на сайте орагнизации.

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования подтверждает, что изменений в качестве работы видеосервиса YouTube не наблюдается», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что YouTube начал активно запускаться у российских операторов связи. При этом россияне могли смотреть видео без использования сервисов VPN. Однако уже в пятницу утром пользователи начали массово жаловаться на проблемы в функционировании видеохостинга.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, что часть проблем с работой YouTube связана с позицией корпорации Google, которая не выполняет российские законы.